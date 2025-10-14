Alcalde Ángel “Bori” González Damudt comparte con los residentes en el barrio Morovis de Río Grande

RÍO GRANDE – El alcalde Ángel “Bori” González Damudt y la primera dama Joannie Romero Díaz compartieron con los residentes del barrio Morovis en un Encuentro Comunitario lleno de alegría, servicio y unión.

Durante el evento, diversas oficinas municipales y entidades colaboradoras, entre ellas MCS, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Grupo Médico Fajardo y ASSMCA, ofrecieron orientación y servicios a las familias riograndeñas.

Los niños disfrutaron de actividades recreativas, casas de brincos, popcorn, algodón de azúcar y muchas sorpresas, mientras los adultos participaron en gestiones, recibieron servicios de salud y compras de alimentos, compartiendo en un ambiente familiar.

“Estos encuentros nos permiten servir directamente a nuestros residentes y fortalecer el sentido de comunidad. Estaremos llevando este evento por todas las comunidades de la Ciudad del Yunque”, expresó el alcalde Ángel “Bori” González Damudt.

Por su parte, la primera dama Joannie Romero Díaz resaltó: “Nos llena de alegría compartir con las familias riograndeñas y ver cómo nuestras comunidades se unen en un ambiente de respeto, alegría y solidaridad. Seguiremos trabajando de la mano con nuestra gente para fortalecer cada barrio.”

El municipio de Río Grande agradeció a todas las agencias, entidades y voluntarios que hicieron posible este exitoso evento, parte del programa Encuentros Comunitarios, que continuará visitando diferentes sectores del municipio.