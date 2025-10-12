Al son tropical la noche de conciertos de Carolina

CAROLINA – El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina presentó una velada única con la celebración de otra gran Noche de Conciertos en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde.

El evento tuvo la presentación de la Orquesta de Conciertos de Carolina, dirigida por el maestro Franky Suárez, ofreciendo un variado repertorio con énfasis en los ritmos caribeños y tropicales para el deleite del público.

Asimismo, la orquesta acompañó en tarima a Joseph Fonseca, intérprete y compositor puertorriqueño que ha puesto a bailar multitudes con su estilo alegre, su inconfundible voz y su total dominio de los géneros tropicales del merengue y la bachata.

En la actividad, además, brilló el destacado trompetista puertorriqueño Charlie Sepúlveda, con su Buena Vista Celebration, reuniendo a grandes amigos y experimentados músicos en un bailable memorable que transitó por el jolgorio, la nostalgia y el romanticismo en tributo a los hermanos cubanos.

“En Carolina, celebramos la música como una fuerza que nos une y nos llena de orgullo. Esta Noche de Conciertos es una experiencia inolvidable para compartir en familia y con nuestra comunidad.

Queremos que cada carolinense y visitante sienta que en Carolina tienen un espacio de alegría, encuentro y buena música”, expresó el alcalde José Carlos Aponte Dalmau.

La actividad tuvo kioscos con gastronomía local y un despliegue de artesanos.