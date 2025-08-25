Agresión grave en restaurante de Loíza deja joven hospitalizada

LOÍZA – La Policía de Puerto Rico, a través del personal del Precinto de Piñones, investiga una agresión grave ocurrida en horas de la noche en el estacionamiento del restaurante Puertas del Mar, localizado en el kilómetro 45.3 de la carretera PR-187, en el municipio de Loíza.

Según datos preliminares, una llamada alertó sobre una riña activa en el lugar. Al llegar, los agentes hallaron a una joven de 21 años que había sido atacada con una botella de cristal y un objeto contundente de madera por tres personas —dos mujeres y un hombre—. La víctima presentaba múltiples contusiones, incluyendo un trauma craneal.

Paramédicos brindaron atención inicial en la escena y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde se confirmó el diagnóstico de trauma en la cabeza. Al momento, se desconoce su condición clínica.

La pesquisa quedó a cargo del agente Rafael Díaz, adscrito a la División de Agresiones del área de Carolina.