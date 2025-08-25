lunes

agosto 25, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Agresión grave en restaurante de Loíza deja joven hospitalizada

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 0

LOÍZA – La Policía de Puerto Rico, a través del personal del Precinto de Piñones, investiga una agresión grave ocurrida en horas de la noche en el estacionamiento del restaurante Puertas del Mar, localizado en el kilómetro 45.3 de la carretera PR-187, en el municipio de Loíza.

Según datos preliminares, una llamada alertó sobre una riña activa en el lugar. Al llegar, los agentes hallaron a una joven de 21 años que había sido atacada con una botella de cristal y un objeto contundente de madera por tres personas —dos mujeres y un hombre—. La víctima presentaba múltiples contusiones, incluyendo un trauma craneal.

Paramédicos brindaron atención inicial en la escena y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde se confirmó el diagnóstico de trauma en la cabeza. Al momento, se desconoce su condición clínica.

La pesquisa quedó a cargo del agente Rafael Díaz, adscrito a la División de Agresiones del área de Carolina.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 630

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
186

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: