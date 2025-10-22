miércoles

octubre 22, 2025

Agentes se unen para demandar a la Policía

(Foto/Archivo)
SAN JUAN – Más de sesenta agentes de la Policía de Puerto Rico presentaron una demanda contra la agencia y solicitaron mediante un “injunction” que se detenga la convocatoria reciente para el examen de ascenso al rango de sargento.

Los agentes mantienen un caso de apelación relacionado con un examen de ascenso al mismo rango, señalando irregularidades en los resultados, preparación, implementación y acciones realizadas por la administración anterior, prácticas que la administración actual ha continuado. Esta situación llevó a los agentes a recurrir a los tribunales de Puerto Rico para solicitar respuesta de la Policía a sus reclamaciones.

Además, los agentes solicitaron al tribunal la paralización de la convocatoria al examen de ascenso hasta que se atienda y resuelva el caso que llevan ante la Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). Los apelantes buscan que la resolución del asunto favorezca los procesos de la agencia y el servicio a la ciudadanía.

Los agentes se oponen a que persistan las situaciones ocurridas en la administración anterior y que identifican en la actual.

