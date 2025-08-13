miércoles

agosto 13, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Agentes de la Policía se unen a la comunidad escolar en Río Grande como parte de la iniciativa “Quiero mi escuela”

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 1

RÍO GRANDE – Como parte de la iniciativa “Quiero mi Escuela”, impulsada por la gobernadora Jenniffer González para el comienzo del año escolar 2025-2026, agentes de la Policía de Puerto Rico, Área Fajardo, realizaron una serie de actividades comunitarias en la escuela elemental Rafael De Jesús, ubicada en el municipio de Río Grande.

Durante el lunes y martes, agentes de la policía dieron mantenimiento al plantel escolar con equipo de ornato, pintura y limpieza de áreas verdes.
Esta iniciativa busca apoyar directamente a las escuelas públicas mediante la mejora de su infraestructura y el fortalecimiento del entorno escolar.

Asimismo, en la mañana de hoy, El comandante Carlos Nazario Lebrón, director del área policiaca de Fajardo, junto a su personal, participaron activamente en la bienvenida al estudiantado, con una exhibición de patrullas, equipos y otras actividades interactivas, fomentando el acercamiento entre la comunidad escolar y los miembros de la Policía de Puerto Rico.

 

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

