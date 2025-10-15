Agencias de gobierno reiteran apoyo a empleados federales

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Suzanne Roig-Fuertes, informó que los empleados federales en Puerto Rico que han sido notificados de suspensión o despido pueden solicitar asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) administrado por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

“Bajo el liderato de nuestra gobernadora Jenniffer González, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a todas las familias y trabajadores que atraviesan momentos de incertidumbre económica. El PAN representa un respaldo inmediato para quienes enfrentan una reducción o pérdida de ingresos mientras se restablece su situación laboral”, expresó Roig.

Los empleados federales notificados de suspensión o despido podrán radicar su solicitud a través de ADSEF Digital para ser evaluados conforme a los criterios del programa:

Si el solicitante no es persona de edad avanzada (60+), ni tiene incapacidad y puede tener hasta $5,000 en ahorros para ser elegible.

Si el solicitante es persona de 60 años o más, o tiene una incapacidad, puede tener hasta $15,000 en ahorros para ser evaluado.

“Nuestro llamado es a que toda persona afectada solicite la ayuda que le corresponde. Es nuestro deber y responsabilidad, según establece la política pública de nuestra gobernadora Jenniffer González Colón, estar siempre atentos y brindar toda la ayuda que necesiten los ciudadanos, ante cualquier situación que enfrenten. Estamos listos para ofrecer orientación y apoyo a través de nuestras plataformas digitales y oficinas regionales”, indicó la secretaria del DF

Por otro lado, Roig Fuertes instó a que todo el que entienda tenga la necesidad y pudiera cualificar para los vales de ‘ACUDEN ContiGO’ se someta al proceso de cualificación a través de www.acudencontigo.familia.pr.gov.

‘ACUDEN ContiGO’ es una iniciativa del Gobierno de Puerto Rico, financiada con fondos estatales, que otorgará un incentivo de cuido de niños a familias trabajadoras que no cualifican para ayudas federales. Esta iniciativa brinda una oportunidad real de apoyo a padres, madres y encargados que, aunque cuentan con empleos formales, muchas veces no generan ingresos suficientes para cubrir el cuido de sus hijos.

Al mismo tiempo, la secretaria del Departamento del Trabajo (DTRH), María del Pilar Vélez Casanova, anunció que el próximo lunes 20 de octubre se realizará una feria de servicios y orientación dirigida a empleados federales, ya sea para los que se encuentran desplazados, o quienes deseen reubicarse laboralmente.

El evento contará con la integración de los sectores gubernamental, privado y sin fines de lucro.

El Departamento del Trabajo, además, se encuentra contactando a organizaciones profesionales para que, a través de sus socios, ya sean profesionales, empresas o negocios, incorporen sus ofertas de reclutamiento al sitio de la agencia.

De igual modo, el Departamento del Trabajo ha estado contactando a otros organismos para solicitarles colaboración para orientar y asistir en otros aspectos que impactan la vida de un trabajador desplazado como lo son la posible mitigación de hipotecas.

A través del Departamento de Salud, el secretario Víctor Ramos, ha puesto a nuestra disposición todos sus programas de asistencia como WIC y Plan Vital, para participar de la feria de servicios.

Todas las ayudas y beneficios son de carácter individual. El Departamento del Trabajo analiza la situación de cada empleado para determinar sus necesidades y los criterios de cualificación.

“Hemos estado en contacto con líderes sindicales que agrupan trabajadores federales de diferentes agencias para identificar sus necesidades y poner a disposición los programas y servicios, tanto del Departamento del Trabajo y otras agencias y de ese modo, identificar aquellos en los que cualifiquen. Se les brindará asesoría para identificar los beneficios del programa de seguro por desempleo que apliquen a los trabajadores que hayan quedado parcial o totalmente desempleadas o a aquellos que laboren para entes del sector privado que se hayan visto afectados por la situación que enfrenta el gobierno federal. Además, se les brindará orientación sobre oportunidades de reclutamiento que el Departamento del Trabajo mantiene a través de su portal y apoyo para actualizar herramientas de reclutamiento, como el resumé”, expresó la titular del Departamento del Trabajo.

Por otro lado, Vélez Casanova extendió una invitación a todos los trabajadores de agencias federales o empresas afectadas que den servicios a estas para que asistan a la feria de empleo en Naguabo el 17 de octubre.