AESA culmina con éxito el proyecto “Aprendiendo a Vivir – ¡Pásalo Pa’lante!”

SAN JUAN – La Asociación Exempleados de Socios en Acción, Inc. (AESA) celebró con gran éxito la culminación del proyecto educativo y social “Aprendiendo a Vivir – ¡Pásalo Pa’lante!”, una iniciativa que brindó talleres gratuitos dirigidos a promover el bienestar integral de los adultos mayores en Puerto Rico durante todo el año 2025.

Este proyecto fue liderado por la presidenta de AESA, Genoveva Ríos, quien enfatizó que los talleres respondieron a una necesidad urgente en la población de personas mayores, especialmente aquellas que enfrentan situaciones de aislamiento, depresión, soledad y condiciones de salud crónicas.

“En AESA creemos que nunca es tarde para aprender, crecer y compartir. Este año demostramos que el conocimiento, la salud y la amistad son pilares que fortalecen la vida”, expresó Ríos.

“Me siento profundamente satisfecha del trabajo que realizamos. Superamos nuestras expectativas y logramos impactar a más personas adultas de lo previsto”, puntualizó.

Los talleres ofrecidos entre enero y noviembre de 2025 fomentaron el aprendizaje, la interacción social y el desarrollo de hábitos de vida saludables. Las áreas de enfoque incluyeron:

Nutrición y hábitos alimenticios saludables

Ejercicio físico y movilidad

Uso adecuado de medicamentos

Higiene del sueño

Relaciones interpersonales saludables

Tecnología básica para la vida diaria

El personal a cargo de los talleres estuvo debidamente capacitado para ofrecer acompañamiento emocional, educativo y social a la población adulta mayor, reforzando el compromiso de AESA con un envejecimiento activo, digno y saludable.

Los talleres estuvieron dirigidos a adultos mayores pensionados del sector público y privado interesados en mejorar su salud física, emocional y tecnológica. Cada participante asumió un rol activo, demostrando compromiso, compañerismo y entusiasmo.

Como parte del cierre del programa, durante tres sesiones se visitó la Egida Las Teresas 1 y 2, donde cerca de 30 residentes participaron de talleres vivenciales, dinámicas de integración y momentos de confraternización. Esta experiencia permitió a los mismos participantes del proyecto convertirse en facilitadores, “pasando pa’lante” los conocimientos adquiridos.

El proyecto culminó oficialmente con la actividad “Aprendiendo a Vivir – ¡Pásalo Pa’lante!” celebrada el martes, 18 de noviembre de 2025, donde se reconocieron los logros alcanzados durante el año. Este encuentro incluIyó testimonios, momentos de reflexión y actividades de integración comunitaria.

“Este fue un año de crecimiento, amistad y bienestar. Nuestros adultos mayores demostraron que aprender no tiene edad, y que el amor propio, la salud emocional y la solidaridad son fundamentales para vivir plenamente”, expresó la presidenta de AESA.

Los talleres fueron posibles gracias al auspicio de la Fundación Triple-S, entidad que apoyó el programa como parte de su compromiso con el bienestar de las comunidades vulnerables.