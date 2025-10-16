AESA celebra la Sexta Edición del “Pensionado del Año 2025″

SAN JUAN — La Asociación Exempleados de Socios en Acción, Inc. (AESA) anunció la celebración de la sexta edición del reconocimiento “Pensionado del Año 2025”, una ceremonia que busca exaltar el legado y la trayectoria de los servidores públicos retirados. Este año, el homenaje estuvo dedicado al Sr. Sabino Félix Pizarro, distinguido funcionario cuya vida profesional ha sido ejemplo de compromiso, excelencia y servicio al país.

Durante la actividad, AESA rindió tributo a la destacada carrera del Sr. Félix Pizarro, quien a lo largo de 50 años , ha ocupado diversos cargos de liderazgo en el sector público, entre ellos: director de Pagaduría del entonces Departamento de Instrucción Pública (hoy Departamento de Educación); director de Finanzas del Senado de Puerto Rico; director de Servicios Generales de AEELA; director del Departamento de Préstamos de AEELA; así como director ejecutivo auxiliar y director ejecutivo interino de AEELA.

“Nos llena de orgullo reconocer la trayectoria de un hombre cuya vida profesional ha estado marcada por la entrega y la dedicación al servicio público”, expresó Genoveva Ríos, presidenta de AESA. “El Sr. Sabino Félix Pizarro representa los valores que nuestra organización promueve: compromiso, responsabilidad y amor por Puerto Rico”.

Por su parte, el homenajeado, visiblemente emocionado, agradeció a AESA por la distinción y dedicó el reconocimiento a todos los pensionados del país. “Recibir este homenaje es un honor inmenso. Servir a Puerto Rico siempre ha sido una vocación, y ver que ese esfuerzo es recordado y valorado me llena de gratitud. Este reconocimiento lo comparto con todos los compañeros pensionados que continúan aportando desde diferentes frentes a nuestro país”, manifestó Félix Pizarro.

La ceremonia se enmarca dentro de la Semana del Pensionado, una fecha especial que resalta el valor de quienes dedicaron su vida a fortalecer las instituciones públicas y a servir con integridad. En palabras de la presidenta de AESA, “Cada año celebramos la vida y obra de quienes han dejado huellas en nuestra historia laboral y social. Es importante reconocer que el retiro no significa el fin del servicio, sino una nueva etapa de aportación de la experiencia y la sabiduría”.

AESA reafirma así su compromiso con los exempleados y pensionados de Puerto Rico, fomentando la unión, la solidaridad y el respeto por el legado de los servidores públicos. La Sexta Edición del “Pensionado del Año 2025” promete ser un emotivo encuentro entre generaciones, donde el reconocimiento se convierte en una celebración de vida, vocación y entrega al pueblo de Puerto Rico.