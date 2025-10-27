AEE confirma que la JSF certificó el presupuesto 2026 con restricciones de años anteriores

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ing. Mary C. Zapata Acosta, confirmó que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta) certificó una enmienda al presupuesto de la corporación pública para el año fiscal 2026, bajo las mismas condiciones y restricciones que el ente ha estipulado en los años fiscales anteriores.

Zapata Acosta explicó que la enmienda al presupuesto responde principalmente a una actualización de éste para incluir los ingresos adicionales aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico en la tarifa provisional efectiva desde septiembre, los cuales se distribuyen para gastos operacionales de LUMA Energy, Genera PR y la AEE. También informó que esta enmienda al presupuesto fue solicitada por la AEE siguiendo los criterios e instrucciones del equipo de la Junta, compartidos con la corporación pública durante reuniones y distintas comunicaciones sobre dicha enmienda.

“En la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2026 y sus enmiendas, la Junta incluyó las mismas condiciones para el uso de los fondos públicos y la administración de las partidas presupuestarias de la Autoridad que ha dispuesto en la certificación de los presupuestos anteriores, en conformidad con el Título III de la Ley PROMESA”, afirmó la funcionaria.

La directora ejecutiva de la AEE indicó que la corporación pública continuará cumpliendo con las indicaciones de la Junta en cuanto al uso de las asignaciones en las partidas del presupuesto nuevo, tal como ha hecho hasta el momento.

“Mantendremos las operaciones de la Autoridad y administraremos el presupuesto aprobado para al año fiscal 2026 con prudencia y en cumplimento con las indicaciones que nos hace la Junta de Supervisión Fiscal y en cumplimiento con la Ley PROMESA”, concluyó Zapata Acosta.