AEE anuncia medida para asegurar el pago de las pensiones de los jubilados de la corporación pública

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ing. Mary Carmen Zapata Acosta, informó que luego de evaluar todas las alternativas para garantizar el pago de las pensiones de los jubilados de la corporación pública la única solución permanente es incorporar los costos de pensión en una tarifa provisional para el año fiscal 2025-2026.

La funcionaria indicó que esta medida estabilizará el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE sin comprometer la operación del servicio eléctrico y garantiza el pago continuo de las pensiones a más de 12,500 jubilados de la empresa de servicio público.

Zapata Acosta explicó que el aumento propuesto de 1.88 centavos por kilovatio-hora se compensa con la reducción de más de medio centavo en el costo del kilovatio-hora que anunció el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para el trimestre de julio a septiembre de 2025.

La directora ejecutiva de la AEE sostuvo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) condicionó la asistencia temporal del fondo general del gobierno central para cubrir el pago de las pensiones en el período de julio a septiembre a la existencia de este mecanismo de repago.

Zapata Acosta recordó que desde el 2014, año en que comenzó el impago de la deuda de la AEE bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, se dejó de pagar las aportaciones patronales al Sistema de Retiro de la Autoridad. Añadió que esta situación impidió una proyección adecuada de los fondos necesarios para atender las obligaciones con los jubilados de la corporación pública.

“La AEE ha subsistido mediante fondos no recurrentes y préstamos del gobierno central, incluyendo un préstamo de $300 millones aprobados en diciembre de 2023, bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi. Sin embargo, dichos mecanismos han sido temporales, no recurrentes y mantienen a los jubilados de la AEE a la expectativa si reciben su pensión cada mes. Actualmente, la Autoridad enfrenta una deuda de más de $4,000 millones relacionados a su Sistema de Retiro y necesita cerca de $25 millones mensuales para cubrir el pago de las pensiones”, abundó la funcionaria.

También señaló que, en noviembre de 2024, la AEE notificó que no podría continuar financiando las pensiones a partir de diciembre de ese año y resaltó que la JSF autorizó fondos adicionales para cubrir los pagos hasta junio de 2025. Sin embargo, en comunicación enviada el 30 de junio, el organismo fiscal indicó que no aprobaría más préstamos si no se establecía una fuente recurrente de repago, acotó la directora ejecutiva.

“Ante este escenario crítico, la AEE ha determinado que la única solución viable en este momento es integrar los costos de pensiones en una tarifa provisional para el año fiscal 2025-2026. Esta tarifa, estimada en 1.88 centavos por kilovatio-hora, permitiría garantizar la continuidad en los pagos de las pensiones a todos nuestros jubilados”, aseguró la ingeniera.

Zapata Acosta dijo que el NEPR tendrá un plazo de 30 días para evaluar el aumento recomendado. “Esta propuesta no solo responde a una necesidad urgente, sino que refleja un compromiso firme con nuestros servidores públicos retirados y con una administración energética, responsable y empática”, concluyó.