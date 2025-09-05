viernes

septiembre 05, 2025

Advertencia de inundaciones para Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto

(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió la tarde del viernes una advertencia de inundaciones para los municipios de Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto, debido a fuertes aguaceros y tronadas que han provocado acumulaciones de lluvia significativas en la zona metropolitana.

Según el informe del SNM, a la 2:20 de la tarde el radar Doppler detectó precipitaciones intensas que ya han dejado entre una y dos pulgadas de lluvia, con la expectativa de que caiga una pulgada adicional en las próximas horas. Estas condiciones pueden causar inundaciones urbanas, desbordes de pequeños riachuelos y crecidas en áreas de pobre drenaje.

La advertencia estará vigente hasta las 4:15 de la tarde de hoy.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no intentar cruzar carreteras inundadas, recordando que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren dentro de vehículos.

