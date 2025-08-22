Adultos mayores participan en feria de servicios en Fajardo

FAJARDO – Con la participación de sobre 500 adultos mayores de los pueblos de Fajardo, Ceiba, Luquillo, Río Grande y Canóvanas, se llevó a cabo la primera feria de servicio «Caminar juntos es caminar seguro». Una iniciativa que busca fomentar el bienestar de los envejecientes, gracias a un acuerdo colaborativo entre la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).

«Para todos los que trabajamos en la CST, el poder participar de este tipo de actividad, es una oportunidad de reconocer y agradecer a las personas que forjaron el Puerto Rico del presente. Es nuestra responsabilidad cuidarlos y compartir anécdotas que nos permitan continuar aportando a Puerto Rico desde el servicio público», expresó el director ejecutivo de la CST, José O. González Mercado.

La gobernadora Jenniffer González tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Puerto Rico, donde el gobierno entienda y atienda sus necesidades y que sea accesible tomando en consideración las capacidades y limitaciones que un adulto mayor pueda tener. Este tipo de eventos busca cumplir con esa nueva política pública.

Durante el encuentro con los miembros de la edad dorada del este de la zona este, que se realizó en el Coliseo Tomás Dones en el municipio de Fajardo, diferentes agencias de gobierno brindaron servicios a los asistentes: el Departamento de Salud repartió pruebas gratis de COVID, Influenza y Dengue, adicional estuvieron vacunando contra la Influenza, Culebrilla, Pulmonía, Tétanos, Hepatitis A y B y Virus Sincitial Respiratorio. Además, orientaron sobre el producto Narcan, que se utiliza para contrarrestar la sobredosis de opioides.

Personal de la CST orientó a los presentes sobre la campaña de Peatón Responsable y la importancia de utilizar el cruce peatonal para llegar seguro a su destino.

ASUME informó sobre los programas PROSPERA y Mediación para los ciudadanos de la tercera edad. Mientras que el departamento de Recreación y Deportes fue responsable de realizar una clase de zumba.

El equipo del departamento de Hacienda llenó los formularios para solicitar el “senior tax” y realizaron la venta de sellos y comprobantes. Por su parte, los empleados del departamento de la Familia compartieron información sobre el cuidado sustituto y los beneficios del Pan.

«Hoy con mucha ilusión anunciamos la iniciativa que lleva por nombre Nutrición con Propósito, donde se le otorgará una tarjeta con un valor de $100 a cada participante de la feria para que puedan redimir el mismo en los Supermercados ECONO. Con esta iniciativa buscamos crear conciencia de la importancia de una alimentación sana y nutritiva en beneficio de nuestros adultos mayores», añadió la Dra. Yolanda Varela, Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.