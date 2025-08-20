Adultos Mayores de San Juan participan de competencias de baile, modelaje y actuación

SAN JUAN – Cientos de adultos mayores de todos los sectores de San Juan llegaron esta mañana a los predios del coliseo Pedrín Zorrilla para participar en competencias de pintura, canto, actuación, modelaje, poesía, baile, música y domino, esto como parte de una iniciativa enfocada en brindar recreación y entretenimiento a este segmento de la población, el cual representa sobre el 24.2 por ciento de todo Puerto Rico.

En total, unos 600 adultos mayores, de 65 años o más, fueron parte del espectáculo de talento ‘Festival de Talentos Dorados: Dejando Huellas’, una iniciativa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, enfocada en fomentar la interacción de las personas de la Tercera Edad en un espacio donde puedan demostrar sus talentos artísticos en ambiente de camaradería y confraternización.

A las decenas de ganadores se les entregaron unas canastas con recuerdos del ‘talent show’, incluyendo productos de aseo personal, así como diplomas y medallas. También se brindaron tarjetas para compras en la tienda ‘Me Salve’, al igual que en los supermercados Econo, entre otros.

“Esta es una iniciativa que se creó para integrar a nuestros adultos mayores en actividades que destaquen lo mejor de sus talentos con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través de actividades únicas donde puedan confraternizar en un ambiente social, donde puedan conversar con tantas personas. Si, premiamos el talento de los ganadores, pero aquí todos son triunfadores”, comentó el Presidente Cameral.

El presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social y representante por el Distrito #2 de San Juan, Ricardo ‘Chino’ Ocasio, también es uno de los organizadores de esta singular actividad.

“Hoy celebramos la experiencia, la sabiduría y la alegría que cada uno de ustedes comparte. Sus talentos no solo son un reflejo de lo que han aprendido en la vida, sino también una inspiración para todos los que los rodeamos. Cada historia, cada sonrisa y cada gesto es una muestra de que la edad no pone límites a los sueños ni a la creatividad. Nuestros adultos mayores son la prueba de que el verdadero brillo del oro está en el corazón y en las ganas de seguir aportando”, comentó Ocasio.

El representante por el Distrito #3 de San Juan, José ‘Cheito’ Hernández, el senador Juan Oscar Morales, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Luis González y el secretario del Departamento de Recreación, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig y Deportes, Héctor Vázquez, también se dieron cita.

Entre las agencias presentes se encontraban los departamentos de Hacienda, Salud y Vivienda, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, la Oficina del procurador de las Personas de Edad Avanzada y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).

Por otra parte, entre las empresas auspiciadoras se destacan el Hospital San Lucas, MCS, Triple S, Walmart y Walgreens Puerto Rico.

De acuerdo a datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos para el 2024 en Puerto Rico habitan unas 801,430 personas con 65 años o más, lo que representa el 24.2 por ciento de la población total.

El Presidente Cameral ha insistido en asignar partidas exclusivas para adultos mayores en el presupuesto operacional del gobierno para el año fiscal 2025-2026 que inicia el 1 de julio. Entre las mismas se destacan $85.1 millones para vivienda accesible, $19.1 millones para el programa de Amas de Llaves y $1 millón para personas de la tercera edad con necesidades especiales, entre otros.

Además, ha apoyado plataformas de cuidado como el innovador Centro de Actividades Múltiples para la Edad Dorada (CAMED) localizado en el municipio de Fajardo.