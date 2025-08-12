Adultos mayores de Fajardo se benefician de feria de servicios y asistencia para completar el crédito senior de Hacienda

FAJARDO – Decenas de adultos mayores participaron en una feria de servicios celebrada en el Centro de Usos Múltiples de Fajardo, con el propósito principal de asistirlos en la radicación de la Planilla Senior del Departamento de Hacienda, la cual permite a personas de edad avanzada acceder al Crédito Compensatorio para Pensionados y Personas de 65 años o más, un beneficio económico directo que forma parte de los incentivos contributivos del gobierno.

La actividad fue una iniciativa de la senadora del Distrito de Carolina, Marissa Jiménez, en colaboración con el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, quienes estuvieron presentes apoyando el proceso y compartiendo con los asistentes.

“Nuestra población de adultos mayores merece un acceso justo y ágil a los servicios que le corresponden. Por eso, trabajamos para traer directamente a nuestras comunidades los recursos necesarios para que puedan completar su planilla y recibir el crédito contributivo al que tienen derecho”, expresó la senadora Jiménez.

Durante la jornada, personal del Departamento de Hacienda se movilizó hasta Fajardo para asistir en el proceso de completar la planilla y orientar a los participantes sobre el crédito contributivo, que puede representar un alivio económico significativo para muchos ciudadanos mayores. El crédito aplica para personas de 65 años o más que cumplan con ciertos requisitos y puede llegar hasta $400 anuales, por solicitante.

Además de Hacienda, la feria contó con la participación de múltiples agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, el Programa Medicaid, Centro 2 Generaciones y el Departamento de Salud, quienes ofrecieron orientación y servicios esenciales a los asistentes. También estuvo presente el equipo del programa municipal “Alcalde en tu Comunidad”, atendiendo las peticiones y necesidades de los adultos mayores.

“Nos llena de orgullo poder recibir a nuestras agencias aliadas en Fajardo y acercar estos servicios tan importantes a nuestros adultos mayores. Esta colaboración demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos por el bienestar de nuestra gente”, afirmó el alcalde.

Cabe señalar que, el formulario también puede completarse utilizando los servicios disponibles en la página de SURI. La fecha límite para radicar es el próximo 14 de octubre.