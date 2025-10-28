martes

octubre 28, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Adulto mayor resulta gravemente herido tras ataque de perros en Punta Santiago, Humacao

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 84

HUMACAO – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito policiaco de Humacao, investigan un incidente desgraciado ocurrido en horas de la mañana de hoy, en el que un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por varios canes en el barrio Punta Santiago de este municipio.

Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar al lugar, el querellante de 65 años, residente del área, informó que mientras caminaba por el sector recogiendo latas, actividad que realiza de manera habitual, fue atacado por tres perros, sufriendo heridas expuestas y de gravedad en diferentes partes del cuerpo.

El hombre estuvo siendo atendido en el lugar por personal de emergencias médicas, quienes coordinarán su traslado a una institución hospitalaria para recibir asistencia especializada.

La investigación está a cargo del agente Vietor Rosado, adscrito al distrito policiaco de Humacao.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 639

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
6

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: