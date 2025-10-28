Adulto mayor resulta gravemente herido tras ataque de perros en Punta Santiago, Humacao

HUMACAO – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito policiaco de Humacao, investigan un incidente desgraciado ocurrido en horas de la mañana de hoy, en el que un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado por varios canes en el barrio Punta Santiago de este municipio.

Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar al lugar, el querellante de 65 años, residente del área, informó que mientras caminaba por el sector recogiendo latas, actividad que realiza de manera habitual, fue atacado por tres perros, sufriendo heridas expuestas y de gravedad en diferentes partes del cuerpo.

El hombre estuvo siendo atendido en el lugar por personal de emergencias médicas, quienes coordinarán su traslado a una institución hospitalaria para recibir asistencia especializada.

La investigación está a cargo del agente Vietor Rosado, adscrito al distrito policiaco de Humacao.