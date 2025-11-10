Adulto mayor es agredido con objeto contundente en Humacao

HUMACAO – Un hombre de 83 años sufrió lesiones durante un incidente ocurrido más temprano en la carretera 906, específicamente en el sector Parcelas Martínez del barrio Candelero Abajo, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, la víctima señaló que un vecino de 77 años lo agredió utilizando un objeto contundente. Como consecuencia, el afectado presentó una herida abierta en la cabeza y otra en la mano derecha. Personal paramédico le brindó asistencia en el lugar y, posteriormente, fue trasladado en condición estable a un hospital de la zona.

El supuesto agresor fue arrestado y permanece bajo la custodia de la Comandancia de Humacao, mientras las autoridades continúan el proceso investigativo.