lunes

septiembre 15, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Adulta mayor hallada sin vida en Naguabo tras dos semanas desaparecida

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 107

NAGUABO – Una mujer de 63 años, identificada como Elsie Elotis Estefanía Espada, fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su automóvil, en una residencia de la urbanización Jardín del Este, en Naguabo.

El reporte fue realizado por una familiar que notó la ausencia de respuesta durante dos semanas y percibió un fuerte olor al aproximarse al lugar.

El hallazgo fue atendido inicialmente por el agente Isaías Jr. Ortiz, quien refirió el caso a la División de Homicidios del CIC de Humacao, bajo la supervisión del sargento Esteban Ortiz y en coordinación con la fiscal Janitza Alsina.

El cuerpo fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte y, como parte del protocolo, personal de la División de Violencia de Género también acudió a la escena.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 633

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
243

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: