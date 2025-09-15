NAGUABO – Una mujer de 63 años, identificada como Elsie Elotis Estefanía Espada, fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su automóvil, en una residencia de la urbanización Jardín del Este, en Naguabo.

El reporte fue realizado por una familiar que notó la ausencia de respuesta durante dos semanas y percibió un fuerte olor al aproximarse al lugar.

El hallazgo fue atendido inicialmente por el agente Isaías Jr. Ortiz, quien refirió el caso a la División de Homicidios del CIC de Humacao, bajo la supervisión del sargento Esteban Ortiz y en coordinación con la fiscal Janitza Alsina.

El cuerpo fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de muerte y, como parte del protocolo, personal de la División de Violencia de Género también acudió a la escena.