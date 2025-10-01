Acusan a hombre por violencia doméstica en Loíza

LOÍZA – Un hombre identificado como José Rodríguez Díaz, apodado “Gold” y residente de Loíza, fue acusado por maltrato y amenaza bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre en Loíza, cuando presuntamente maltrató y amenazó a la víctima en un incidente de violencia de género.

Tras la investigación, se presentaron cargos y la jueza Annette Santiago Díaz le impuso una fianza de $50 mil que no pagó, por lo que fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La Vista Preliminar quedó pendiente para una fecha futura.