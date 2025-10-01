miércoles

octubre 01, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Acusan a hombre por violencia doméstica en Loíza

José Rodríguez Díaz (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 76

LOÍZA – Un hombre identificado como José Rodríguez Díaz, apodado “Gold” y residente de Loíza, fue acusado por maltrato y amenaza bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre en Loíza, cuando presuntamente maltrató y amenazó a la víctima en un incidente de violencia de género.

Tras la investigación, se presentaron cargos y la jueza Annette Santiago Díaz le impuso una fianza de $50 mil que no pagó, por lo que fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La Vista Preliminar quedó pendiente para una fecha futura.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
267

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: