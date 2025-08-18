Actualización servicio eléctrico debido al paso del huracán Erin 3:00 p.m.

SAN JUAN – A las 3:00 p. m., el 94.4% de los abonados contaban con servicio eléctrico, según informó la empresa encargada del sistema. No obstante, desde horas de la madrugada y la mañana se han registrado averías vinculadas tanto a las bandas de lluvia del evento atmosférico como al estado general de la infraestructura eléctrica.

Las brigadas técnicas han avanzado en la restauración del servicio para los sectores afectados por el paso cercano del huracán Erin. Los trabajos continúan con rapidez y precaución, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan.

Entre los avances reportados se destacan:

Reparación completada en la línea 37400 en Bayamón, cerca de Plaza del Sol, incluyendo el reemplazo de aisladores en la estructura dañada.

Inicio de patrullajes aéreos en líneas de transmisión como parte del protocolo de emergencia.

Restauración de líneas clave el domingo, lo que permitió reestablecer el servicio a múltiples clientes, incluyendo la Universidad de Puerto Rico.

Prioridad en reparaciones de infraestructura crítica y subestaciones dentro del plan de respuesta.

Intervención en la línea 36100 en Morovis, como parte de un proyecto financiado con fondos federales. Aunque los trabajos estaban programados, se adelantaron debido al impacto adicional de las lluvias recientes sobre la torre.

Las brigadas permanecen desplegadas en distintos puntos de la Isla, en coordinación constante con los alcaldes para atender necesidades locales.

Los abonados pueden reportar interrupciones del servicio a través del portal MiLUMA, la aplicación móvil MiLUMA o llamando al 1-844-888-5862.