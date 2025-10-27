ACT anuncia trabajos nocturnos en varias avenidas de San Juan

SAN JUAN – La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informa que, del lunes, 27 de octubre de 2025 al viernes, 31 de octubre, se llevarán a cabo trabajos de demolición de barreras de seguridad en las avenidas Kennedy, Piñeiro y San Patricio, como parte trabajos previos en preparación para el posterior traslado de equipo pesado.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno de 10:00 pm a 5:00 am, con el fin de minimizar el impacto al tránsito.

Los trabajos por realizarse serán:

En la Avenida Kennedy, intersección con la calle Monterrey, se realizará la demolición de la barrera en la marginal de la. Durante estos trabajos, se cerrará la marginal de la Avenida Kennedy y la Calle Monterrey, así como el carril derecho de la Avenida en dirección oeste.

En la Avenida Piñeiro se llevará a cabo la demolición de la barrera central y se cerrará el carril izquierdo del sentido oeste y el carril izquierdo del sentido este de la avenida.

En la Avenida San Patricio se realizarán trabajos de demolición parcial de la rotonda e instalación de barreras plásticas para el control del tránsito, comenzando el 30 de octubre.

La ACT exhorta a los conductores a reducir la velocidad, estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito que se instalarán en el área para la seguridad de los conductores y de los trabajadores.