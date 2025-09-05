ACODESE entrega donativos a organizaciones comunitarias

SAN JUAN – La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) se enorgullece en anunciar la entrega de donativos a varias organizaciones comunitarias, resultado de lo recaudado en el Torneo de Golf 2025, celebrado el pasado 4 de junio. Esta entrega tuvo lugar el miércoles, 3 de septiembre de 2025, y refleja el compromiso del sector asegurador con el bienestar de las comunidades en Puerto Rico.

Las entidades que recibieron donativos fueron:

Fundación Ven Rose, Inc.: El donativo fue entregado a la Sra. María de los Ángeles (Pía) Ortiz Rivera, fundadora y presidenta de la fundación.

Centro de Diagnóstico para Inteligencias Múltiples: La Dra. Edna Vázquez Bonnet, fundadora del centro, recibió el donativo en reconocimiento a su labor.

Fundación Hogar Niñito Jesús: La Sra. Carmen Rivera Cespedes, directora ejecutiva de la fundación, recibió el donativo que apoyará sus iniciativas.

La Lcda. Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la ACODESE, destacó la importancia de estas contribuciones. «El mundo de los seguros no solo se enfoca en proteger activos, sino que también es empático con las necesidades de nuestras comunidades. Creemos firmemente en la responsabilidad social y en hacer una diferencia tangible en la vida de las personas”.

Además, la Lcda. Pernas añadió que, «cada donativo representa una oportunidad para que estas organizaciones continúen su labor esencial. Estamos comprometidos a apoyar iniciativas que fortalezcan el tejido social de Puerto Rico”.

Este evento reafirma el rol del sector asegurador como aliado en la construcción de un futuro mejor para todos. La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico seguirá trabajando para contribuir al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad, apoyando a las organizaciones que marcan la diferencia en la vida de muchos.