ACAA hace llamado a la precaución en las carreteras durante el receso de Acción de Gracias

SAN JUAN – La Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (ACAA), emite hoy un llamado a toda la ciudadanía para mantener prudencia en las carreteras durante este receso de Acción de Gracias. En un momento en que muchas familias se desplazan para compartir con sus seres queridos, recordamos que cada decisión al volante puede marcar la diferencia entre un regreso seguro o una tragedia que cambie vidas.

Durante este pasado fin de semana, se reportaron nueve personas fallecidas en accidentes de tránsito en diferentes partes de la isla, lo que es alarmante. Según las estadísticas hemos visto un incremento en accidentes con peatones. En lo que va de año se han registrado 235 muertes por accidente de tránsito y de estos 65 son peatones, lo que representa el 28 %.

“Este receso debe ser para agradecer, no para lamentar,” declaró la directora ejecutiva de la ACAA, Wanda Ortega Álamo. “Pedimos a cada ciudadano que piense en su familia y en su comunidad: reduzca la velocidad, evite distracciones como el celular, no conduzca si ha bebido, y siempre respete a los peatones. Su vida y la vida de otro pueden depender de esas decisiones.”

Desde la ACAA subrayamos que nuestra misión no solo es proveer compensación a las víctimas de accidentes, sino también fomentar la prevención. Sabemos que muchos de estos siniestros se pueden evitar, si cada actor vial actúa con responsabilidad. Al conducir con precaución, usar el cinturón, respetar los límites de velocidad y no manejar bajo los efectos del alcohol, estamos protegiendo no solo nuestra propia integridad, sino también la de todos los que circulan por la vía.

“Cada año, la ACAA como seguro de responsabilidad social, invierte aproximadamente $27.7 millones en servicios médico-hospitalarios, para atender los traumas ocasionados por choques en las carreteras. Son costos que reflejan una realidad dura: detrás de cada cifra hay una vida impactada y una familia que sufre”, concluyó Ortega Álamo.

Para más información, los interesados pueden visitar el portal oficial de la ACAA en www.acaa.pr.gov<http://www.acaa.pr.gov/> y seguir sus redes sociales en Facebook, X, Instagram y TikTok (@acaapur).