CEIBA – El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, anunció la apertura oficial del puente de Santa María, ubicado en el kilómetro 53.4 de la carretera estatal PR-3, marcando así la culminación de un proyecto de infraestructura esperado por la comunidad ceibeña.

La obra, financiada con una inversión aproximada de $12 millones por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), forma parte de los esfuerzos del municipio y del gobierno central para reforzar la seguridad vial y modernizar la infraestructura del pueblo. La demolición del antiguo puente, construido en 1918, se realizó en enero de 2023, dando paso al desarrollo de una nueva estructura de unos 19 metros de largo, con un carril operacional en ambas direcciones.

El alcalde recordó que los trabajos de construcción, aunque necesarios, provocaron retrasos que impactaron el tránsito y obligaron a los residentes y comerciantes a utilizar rutas alternas.

“Reconozco que esta obra trajo incomodidades para todos. Los atrasos fueron difíciles y yo también los sufrí junto a ustedes. Agradezco la paciencia de nuestros comerciantes, de los residentes y de todos los que transitan por esta vía. Hoy podemos decir que el proyecto está finalizado y que Ceiba cuenta con un puente moderno, seguro y preparado para las demandas actuales”, expresó Rivera Báez.

En la apertura oficial, participó el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, quien resaltó la importancia de esta infraestructura para la movilidad y el desarrollo de la región este.

Mientras, el ejecutivo municipal reafirmó su compromiso con la transformación del municipio y el impulso de proyectos que eleven la calidad de vida de los ceibeños.

“Mi compromiso es seguir desarrollando nuestro pueblo. Amo este pueblo tanto como ustedes lo aman, y continuaré trabajando mano a mano para que Ceiba siga avanzando”, manifestó el alcalde.

Aunque la vía ya está abierta al tránsito, se indicó que aún continúan trabajos menores de aceras, los cuales no afectarán el flujo vehicular.