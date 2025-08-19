Abren inscripciones para el Encaminada 5K por la Diabetes 2025

SAN JUAN – La Asociación Puertorriqueña de Diabetes (APD) anunció la apertura oficial de inscripciones para la décima edición de Encaminada 5K por la Diabetes, a celebrarse el sábado, 22 de noviembre de 2025, desde las 6:00 a.m., saliendo de la Plaza San Agustín en el Escambrón, Viejo San Juan.

Enmarcada dentro del Mes de la Diabetes, la carrera tiene como propósito crear conciencia, educar y movilizar a la población puertorriqueña sobre la prevención, el diagnóstico temprano y el manejo responsable de esta condición.

“Como endocrinóloga, veo todos los días cómo la educación y el acompañamiento hacen la diferencia en la vida de quienes viven con diabetes. Encaminada es una plataforma para empoderar, orientar y demostrar que es posible vivir con salud y calidad de vida. Me honra ser la madrina de esta edición tan especial”, expresó la Dra. Leticia Hernández Dávila, endocrinóloga y madrina oficial del evento.

Puerto Rico enfrenta una alarmante realidad: casi de medio millón de personas viven con diabetes, y se estima que más medio millón podría estar sin diagnosticar. Según datos actualizados de Abartys Health, en el año 2025 se estima que el 18.93% de la población adulta en Puerto Rico vive con diabetes, lo que representa aproximadamente 488,281 personas. Además, un 20.51% adicional, equivalente a más de 529,000 personas, presenta prediabetes, una condición que con intervención temprana puede prevenir la progresión hacia la diabetes tipo 2. Esto significa que casi 4 de cada 10 adultos en la isla están afectados por alguna de estas condiciones, resaltando la urgencia de continuar los esfuerzos educativos, comunitarios y clínicos para la prevención y el manejo adecuado de esta enfermedad crónica.

“Es una causa urgente, una meta compartida. Esta es una cita anual con la salud, junto a amigos, familiares y aliados. Cada inscripción representa una voz que dice: “Me importa. Estoy presente”. Queremos que cada paso ese día se sienta como un acto de solidaridad para llegar a más personas, ofrecer más servicios y desarrollar programas educativos e innovadores en salud”, destacó Brenda Padilla, directora ejecutiva de la APD.

Encaminada 2025 no será solo una carrera: será una celebración de comunidad y bienestar. Además del recorrido 5K, los asistentes disfrutarán de clínicas de cernimiento, actividades interactivas para toda la familia, hidratación y meriendas saludables.

La diabetes no es solo un número; son historias de vida, familias, retos y resiliencia. Encaminada nos permite unirnos, aprender y tomar acción. No importa si caminas o corres, lo importante es que estés. Más que un 5K: es un evento que nos da vida”, afirmó Padilla.

La inscripción tiene un costo de $35 e incluye camisa conmemorativa, bulto, medalla de participación y acceso a todas las actividades del evento. Los fondos recaudados apoyan los programas educativos y servicios gratuitos para personas con diabetes en Puerto Rico.

“Este evento me ayudó a entender que mi condición no me define. Caminé el año pasado con mi familia, y este año formaremos un equipo completo. Es una experiencia que empodera”, compartió José Vázquez, participante con diabetes tipo 2.

Los participantes pueden inscribirse de forma individual o formar equipos creativos, promoviendo el trabajo en grupo y el apoyo mutuo. Al equipo más numeroso se le reconocerá al finalizar la carrera, y también al equipo y al corredor más destacado por su «Blue Spirit», es decir, con más entusiasmo, con mejor espíritu azul (color de la diabetes).

Para inscribirse, visite micarrerapr.com, seleccione el evento Encaminada 5K, complete el formulario de inscripción y realice el pago con ATH Móvil, PayPal o tarjeta de crédito. Para asistencia técnica, puede escribir a: support@micarrerapr.com.

Más información en diabetespr.org, en las redes sociales de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes o llamando al (787) 729-2210.