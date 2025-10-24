CAROLINA – Fomentar la independencia y el aprendizaje autónomo desde edades muy tempranas serán parte de los propósitos establecidos en la nueva Casa de Niños Carolina, un nuevo espacio que abrió sus puertas en el centro urbano de la Tierra de Gigantes gracias a la colaboración de voluntades del Municipio de Carolina y la organización sin fines de lucro, Casa de Niños Popular.

Fundada en 2016 con su primera sede en Hato Rey, Casa de Niños Popular ha impactado a más de 200 niños y sus familias, ofreciendo una educación de alta calidad en un entorno accesible e inclusivo. Tras el acuerdo para establecer su nueva sede en una instalación municipal, Casa de Niños Carolina cuenta con una capacidad para atender hasta 36 niños y niñas entre las edades de 18 meses hasta los seis años para ofrecerles una educación Montessori de alta calidad. La estructura- que antes albergaba a la escuela elemental Luis Muñoz Rivera, estuvo por muchos años en desuso, por lo que el Municipio de Carolina la adquirió para desarrollar allí los programas de los Centros de Calidad de Vida, y ahora se les añade a los participantes de Casa de Niños Carolina, en un espacio que ubica en la estructura central.

Bajo el currículo Montessori ofrece espacios con un ambiente hogareño y acogedor, cuidadosamente equipados con mobiliario adaptado a las necesidades del niño y materiales que favorecen su desarrollo integral. Los espacios educativos se organizan por edades: Andarines (18 meses–3 años) promueve la autonomía, el lenguaje y la coordinación, mientras que Casa de Niños (3–6 años) fortalece la concentración, la independencia y el amor por aprender.

“Una vez más, nos unimos en un esfuerzo común por la niñez, sobre todo, con un enfoque educativo. La Casa de Niños de Carolina llegó para ofrecer un espacio donde el aprendizaje, la curiosidad y el desarrollo integral de la niñez florecen cada día, apostando por la educación y los valores. Además de este importante espacio educativo, los edificios contiguos están próximos a recibir a los Centros de Calidad de Vida, donde muchas personas pueden desarrollar nuevas destrezas, emprender su propio negocio o redescubrir motivaciones que le den un nuevo impulso a su retiro. Ambos proyectos reflejan nuestro compromiso con la educación, el aprendizaje continuo y el crecimiento personal de nuestra comunidad.”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

La Casa de Niños Carolina opera en un horario de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde y su programa incluye el almuerzo y una merienda colaborativa entre los padres. Además, la fundación tiene un programa de becas para atender a las familias en desventaja económica que deseen recibir sus servicios.

En palabras del presidente de la junta directiva de Casa de Niños Popular, el Sr. Richard L. Carrión: “La excelencia en la educación es clave para el futuro de Puerto Rico. La Casa de Niños Popular de Carolina es un proyecto conjunto del Municipio de Carolina y la Fundación Banco Popular en beneficio de esta comunidad. La escuela utiliza el método Montessori y está anclada en cinco pilares fundamentales: paga superior para los educadores, diversidad estudiantil, ambientes físicos de la más alta calidad, costo por estudiante optimizado y resultados académicos medibles. Nuestro deseo es que esta escuela sirva de ejemplo para que otras comunidades establezcan un nuevo estándar educativo para nuestra juventud en sus primeros años de vida.”

El Municipio de Carolina fue seleccionado para desarrollar la segunda casa educativa de la organización sin fines de lucro, Casa de Niños Popular, y es una extensión de los servicios que ofrece la primera Casa de Niños en Hato Rey. En Carolina, los niños cuentan con espacios exteriores diseñados para la exploración y el contacto con la naturaleza y sus actividades incluyen la integración de las artes y la música como instrumentos de aprendizaje.

Para más información sobre la Organización Casa de Niños Popular y sus centros puede llamar al (787) 765-9879.