Abre en la torre médica de Carolina Premium Pharmacy

CAROLINA – La farmacia comunitaria, Premium Pharmacy inauguró formalmente sus operaciones en la Torre Médica San Fernando, desarrollada por el Municipio de Carolina. La farmacia llega para fortalecer la oferta de servicios de salud y atención farmacéutica en Carolina, especialmente para los residentes del Centro Urbano de la Ciudad y de los pacientes del Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina.

La apertura de Premium Pharmacy, significa un sueño hecho realidad para su propietaria, Lucy Villanueva, presidenta de Premium Medical Service Card y una oportunidad añadida para los residentes de la ciudad que necesitan tener acceso a medicamentos y servicios farmacéuticos. Para la ocasión, el municipio realizó una feria de salud y servicios

“El municipio ha priorizado la creación de estructuras que tengan un beneficio directo en la salud y bienestar de los carolinenses. Igualmente, creemos en las alianzas público-privadas que facilitan la atención cercana y oportuna, de servicios de salud. La apertura de Premium Pharmacy da inicio a una nueva etapa de servicios en Carolina desde la Torre Médica del Centro Urbano pues opera como punto estratégico para que residentes y visitantes accedan fácilmente a medicamentos, a asesoría farmacéutica y servicios básicos de atención en salud”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

La farmacia abrirá de lunes a sábados de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y significa la creación inmediata de empleos directos e indirectos. “En Premium Pharmacy nos llena de orgullo servir al precioso centro urbano de Carolina y a los pacientes del Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina. Nuestro mayor compromiso es que la comunidad se mantenga saludable, junto al municipio y su gente. Con Premium Pharmacy ofrecemos el innovador servicio de medicamentos al pie de cama, un programa que garantiza que el paciente pueda recibir y llevar consigo su tratamiento al momento del alta hospitalaria, facilitando así la continuidad de su cuidado y bienestar en el hogar”, expresó la presidenta de Premium Pharmacy Lucy Villanueva.

Entre los innovadores servicios que estarán ofreciendo, la farmacia ya estableció acuerdos colaborativos con el Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina de manera que los pacientes puedan recibir en su habitación los medicamentos recetados por sus médicos para la atención post hospitalaria. “También vamos a atender de manera especial y con los cuidados que requieren nuestra población de la tercera edad que tan importante es para nosotros”, dijo por su parte Ivelisse Hernández, vicepresidenta de Operaciones de Premium Pharmacy.

Pero mucho más que el tradicional recetario, Premium Pharmacy llega para atender varias necesidades del distrito de salud que se observa en el Centro Urbano de Carolina. La farmacia incluye en sus ofertas al público la asesoría directa de sus farmacéuticos para atender cualquier duda que puedan tener sus clientes. Además, tienen disponible los artículos que tradicionalmente son requeridos para una hospitalización, además de una extensa variedad de medicamentos OTC (que no requieren de una receta médica). También la farmacia tiene la venta de artículos para el hogar, un departamento de joyería, perfumería, envoltura de regalos y hasta una cafetería y un área de floristería.

“Con esta apertura, damos un paso más en nuestra estrategia de salud para Carolina, facilitándole a la gente el poder tener sus medicamentos y la orientación profesional que necesitan sin necesidad de ir lejos. Además, a través de las rutas del SITRAC, los ciudadanos pueden llegar hasta la Torre Médica de forma fácil y segura, teniendo acceso a estos servicios”, comentó el alcalde.

Para información sobre Premium Pharmacy en la Torre Médica del Centro Urbano de Carolina y sus servicios puede llamar al 787-913-3113.