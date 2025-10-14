Abraham Velázquez regresa a Puerto Rico con su concierto “Íntimo” 

SAN JUAN – El cantante puertorriqueño Abraham Velázquez se presentará el domingo, 2 de noviembre, a las 6:00 pm en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce, con su concierto “Íntimo”.

El concierto “Íntimo” ofrecerá una experiencia única en la que el público podrá disfrutar de la voz y el testimonio de Abraham en un ambiente cálido y personal. Durante el espectáculo, el intérprete del éxito “Creo”, compartirá sus canciones más personales y hablará de las historias y vivencias que le inspiraron para escribirlas.

“Todas mis canciones son historias y experiencias que he tenido en la intimidad con Dios. Mi intención es que cada tema imparta, ministre y transforme, porque la música tiene un propósito que viene desde el cielo. Primero transforma mi vida en esa intimidad, y luego deseo que transforme la de los demás”, expresó Velázquez.

La dirección musical del espectáculo “Íntimo” estará a cargo del ganador del Grammy y respetado productor dominicano, Adiel Santana. Cada canción y cada letra busca transmitir un mensaje de fe, adoración, esperanza y transformación, ofreciendo una noche memorable y conmovedora a los presentes.

Para más información y boletos puede acceder a Ticketera.com y tcpr.com