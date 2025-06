Abe Bueno-Jallad habla sobre The Chosen: The Last Supper y el auge del cine cristiano

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

The Chosen se ha convertido en un fenómeno global. En esta entrevista exclusiva, el actor Abe Bueno-Jallad conversa con Mark Nieves sobre su participación en The Last Supper, la relevancia del contenido cristiano y su experiencia trabajando con el director Dallas Jenkins.

Un fenómeno que no puede ser ignorado

Abe inició destacando el impacto cultural de la serie: “Ya no nos pueden negar”, afirmó con orgullo. The Chosen ha llegado a plataformas como Amazon Prime y a salas de cine, demostrando que el contenido cristiano puede tener éxito comercial y crítico. Para Abe, la serie es pionera: “Somos el Coca-Cola de este movimiento”.

El cine cristiano en expansión

Mark compartió ejemplos del crecimiento del cine cristiano en Latinoamérica, como la serie Creeré de Julio Román en Puerto Rico. Abe coincidió: “Qué bueno que se ha identificado una necesidad para este tipo de cuento”. La serie demuestra que hay una audiencia para este tipo de narrativa centrada en la fe y los valores humanos.

La visión de Dallas Jenkins

Abe expresó profunda admiración por Dallas Jenkins, creador de The Chosen. “Dallas empezó haciéndolo todo: redes, dirección, guión, casting”, recordó. Más allá de sus talentos, lo que más impresiona a Abe es su compromiso espiritual: “Tiene una fe tremenda y eso lo guía incluso en los fracasos”. Jenkins no solo dirige, sino que también fomenta la colaboración creativa con los actores, generando un ambiente de respeto y propósito.

Una historia que trasciende lo religioso

Abe señaló que la serie no está hecha solo para cristianos. “Tengo una carga muy grande para que gente que no se identifica como cristiana lo vea”, dijo. Para él, The Chosen ofrece una perspectiva humana y moral que puede resonar con todos. La serie busca contar historias con autenticidad, conectando con audiencias diversas.

Una escena que lo marcó

Una de las escenas que más tocó a Abe fue el lavado de pies. Aunque parece un acto simple, el momento lo impactó profundamente. “Nunca imaginé que me afectara así”, comentó. Fue una experiencia que le reveló el poder de lo simbólico dentro de la narrativa bíblica.

Mensaje a Puerto Rico

Al finalizar la entrevista, Abe envió un mensaje especial al público puertorriqueño. “Gracias por apoyarnos y llevarnos a esta nueva altura”, dijo. Reconoció el respaldo del público latino como una parte fundamental del éxito global de The Chosen.

Conclusión

The Chosen: The Last Supper es más que una serie. Es parte de un movimiento que demuestra que la fe puede tener un lugar relevante en el entretenimiento. Con talento, visión y autenticidad, esta producción sigue abriendo caminos.