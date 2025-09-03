miércoles

septiembre 03, 2025

AAA realizará trabajos de reemplazo de tuberías en la urbanización El Mirador, Caguas

(Foto/Archivo)
CAGUAS – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que este miércoles se llevará a cabo la interconexión de una nueva tubería de 4 pulgadas de diámetro en la calle 19 de la urbanización El Mirador, en Bairoa, Caguas, como parte de un proyecto en curso de reemplazo de tuberías en la zona.

Los trabajos están programados para realizarse entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m. Durante ese periodo, los abonados del área podrían experimentar interrupciones en el servicio de agua potable.

Salvo inconvenientes, se prevé que la recuperación del servicio ocurra en horas de la noche del mismo día.

