octubre 27, 2025

AAA realizará limpieza en represa La Sabana en Humacao

(Foto/Suministrada)
HUMACAO – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informa que el miércoles, 29 de octubre, se efectuarán labores de limpieza y profundización en la represa La Sabana, la cual abastece aguas crudas a la planta de filtros de Humacao. Durante la realización de estos trabajos, la planta permanecerá fuera de operación.

El servicio de agua potable presentará desde bajas presiones hasta interrupción en los siguientes sectores:

  • Humacao: Las Leandras y Collores.
  • Las Piedras: Cotto Mabú, casco urbano, Tejas, Montones 1-4 y áreas cercanas a estas zonas.

La recuperación del servicio se estima para horas de la noche del mismo día.

