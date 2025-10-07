SAN JUAN – El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ing. Luis Reinaldo González Delgado, anunció la firma de un acuerdo con el Municipio Autónomo de San Juan para la restauración y repavimentación de calles, aceras y encintados impactados por proyectos de construcción, reparaciones y mejoras en la infraestructura de agua potable y alcantarillado.

La firma se llevó a cabo en la Alcaldía de San Juan, tras una reunión en la que el presidente ejecutivo presentó al alcalde Miguel Romero Lugo el estatus de los proyectos de mejoras capitales que desarrolla la AAA en la capital, entre ellos la rehabilitación de la Planta de Filtración Sergio Cuevas, mejoras en la Planta Ideal de Puerto Nuevo y en la comunidad Buena Vista en Santurce, así como el dragado del Lago Loíza. Estas obras, junto al acuerdo suscrito, refuerzan la capacidad de la AAA para ofrecer un servicio más confiable y de mayor calidad a los abonados de San Juan.

“Con este acuerdo reafirmamos que la AAA lidera la coordinación con los municipios para asegurar que, tras concluir nuestras obras, las calles y espacios públicos sean atendidos con agilidad y bajo los más altos estándares. Nuestro compromiso es garantizar que cada proyecto de la AAA se traduzca en beneficios reales para nuestros clientes”, expresó el presidente ejecutivo de la AAA, Ing. Luis Reinaldo González Delgado.

El acuerdo establece que el Municipio de San Juan se encargará de ejecutar los trabajos de repavimentación, mientras que la AAA compensará dichos esfuerzos a razón de $225 por tonelada de asfalto y entre $225 a $300 por yarda cúbica de hormigón, con un límite máximo de $100,000 hasta junio de 2026, bajo el presupuesto vigente de la corporación pública.

