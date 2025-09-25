CANÓVANAS – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que la Planta de Filtros Cubuy, en Canóvanas, está fuera de operación.

La causa son los trabajos de limpieza de escombros en la represa, necesarios debido a las crecientes del río por las lluvias recientes. Como consecuencia, los abonados de las comunidades Las 400 y Lomas Cubuy podrían experimentar bajas presiones o interrupciones en el servicio, ya que el agua se distribuye por gravedad.

Se estima que los trabajos concluirán en aproximadamente cuatro horas.