AAA actualiza sobre trabajos de reparación de tubería de 72” en el Superacueducto

SAN JUAN – El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, informó que en la madrugada de mañana, martes, darán inicio los trabajos de reparación de la rotura del Superacueducto en Manatí.

Como parte de las labores, a las 6:00 a.m. se procederá con el cierre de la válvula 1, lo que provocará interrupciones en el servicio de agua potable para los abonados que dependen de esta línea. Posteriormente, se iniciará la excavación para exponer la tubería y evaluar el nivel de la avería.

“El procedimiento de reparación contempla dos posibles escenarios: soldadura directa del área afectada o, de ser necesario, el reemplazo de la pieza. La duración de los trabajos podría extenderse hasta 48 horas, dependiendo de la magnitud de la rotura y de las condiciones en el área de excavación”, explicó el ingeniero González Delgado.

Los municipios que se verán afectados por las intermitencias de servicio son Manatí, Vega Baja, Barceloneta, Morovis, Caguas, Gurabo, Juncos, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Bayamón y Guaynabo. También se verán afectados sectores de San Juan y Aguas Buenas.

Como parte de la agenda de trabajo para los preparativos, durante el día de hoy, el equipo gerencial de la AAA sostuvo reuniones con los alcaldes de los municipios afectados para informarles de las acciones a tomar, así como delinear en conjunto el plan de establecimiento de oasis y la coordinación de camiones cisterna para el acarreo de agua potable.

Un total de 55 oasis estarán localizados a través de los municipios afectados, y sus ubicaciones específicas se estarán informando y actualizando a la ciudadanía a través de las redes sociales y medios oficiales de la AAA.

Además, el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, estará movilizando sus camiones para asistir en el proceso de brindar agua potable a la ciudadanía.

La AAA exhorta a la ciudadanía a mantener la calma, abastecerse de agua durante el día de hoy y permanecer atentos a los canales oficiales para conocer los detalles y actualizaciones importantes sobre el progreso de las reparaciones y la disponibilidad de oasis.