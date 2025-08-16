AAA activa plan de emergencias ante posibles efectos de las lluvias del huracán Erin 

SAN JUAN – El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Luis Reinaldo González Delgado, anunció la activación del Comité Ejecutivo de Emergencia de la AAA ante la vigilancia de inundaciones emitida por el Servicio Nacional de Meteorología y los posibles efectos de las lluvias pronosticadas tras el paso del huracán Erin por la región.

Como parte de las medidas preventivas, el personal de Operaciones y Cumplimiento Ambiental de la AAA inició acciones para manejar de manera segura los niveles de los embalses La Plata y Carraízo. También se comenzaron a realizar ajustes preventivos en los niveles de operación mediante descargas controladas. Estas medidas buscan proteger la integridad de las represas, salvaguardar la seguridad de las comunidades cercanas y asegurar la continuidad del servicio de agua potable, reduciendo los riesgos asociados a lluvias intensas y escorrentías.

“Como parte del proceso de activación de protocolos de emergencia, he solicitado a los directores regionales que establezcan comunicación directa con los alcaldes, de manera que podamos atender de forma inmediata cualquier situación que surja a raíz del paso de este fenómeno atmosférico”, expresó González Delgado.

Asimismo, el presidente ejecutivo de la AAA informó que ya fueron activadas las brigadas de respuesta rápida, las cuales se encuentran en la calle y en coordinación con el Negociado para el Manejo de Emergencias, los municipios y demás agencias gubernamentales.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse seguros e informado a través de nuestros canales oficiales y a evitar acercarse a zonas de descarga o áreas restringidas en los embalses”, concluyó González Delgado.

La corporación pública continuará ofreciendo actualizaciones sobre cualquier cambio en las condiciones o medidas adicionales que se adopten, a través de sus redes sociales y medios de comunicación oficiales. Para reportar cualquier situación o emergencia, puede comunciarse al 787-620-2482.