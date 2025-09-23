LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que el próximo domingo, 28 de septiembre de 2025, se celebrará una Feria de Vacunación de Mascotas en las instalaciones del Parque Histórico Cueva María de la Cruz, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

“Para todos los amantes de perros y gatos, este domingo es el día para cumplir con la salud y la prevención. Contaremos con veterinarios y personal experto para administrar distintos tipos de vacunas”, señaló la alcaldesa. Por ejemplo, la vacuna contra la rabia se administrará por $30; la vacuna contra la rabia y enfermedades diversas, por $35; la vacuna de bordetella, por $20; y la prueba de parásitos en el corazón, por $20. El preventivo para parásitos del corazón costará $60.

El microchip de identificación (no es GPS) tendrá un costo de $20; los cortes de uñas y limpieza de oídos, $5 cada uno, así como el preventivo para pulgas. Las chapas personalizadas costarán $6 y las bandanas decorativas $2.

Los organizadores han preparado un combo de $51, separado para perros y gatos; este incluye la vacuna de rabia, distemper, hepatitis, parvovirus, parainfluenza y leptospirosis. En el caso de los gatos, ese combo de $51 cubre vacuna de rabia, clamidia, calcivirus, rinotraqueítis, panleucopenia y calcivirus.

Para ambos casos, el combo de $51 incluye desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos, preventivo de pulgas y garrapatas, certificado, chapa de rabia y sello del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. También habrá un combo para mascotas menores de tres (3) meses.

El evento es auspiciado por el Hospital Veterinario Isla Verde, Abarca y la Clínica Animalix de Cabo Rojo. Para más información, los interesados pueden llamar al 787-717-8774.