A Tiro Limpio: El Caribe se apodera del cine de acción

El Caribe demuestra su poder cinematográfico

El cine de acción caribeño pisa fuerte con la llegada a las salas de Puerto Rico de A Tiro Limpio, una producción dirigida por Jean Guerra que promete elevar el nivel del cine regional. Su estreno está pautado para el 30 de octubre, y ya genera gran expectativa entre los amantes del género.

La película combina acción, suspenso y una historia de venganza cargada de intensidad emocional. Guerra, reconocido por su estilo visual y narrativo, logra con A Tiro Limpio una pieza cinematográfica que coloca al Caribe en el mapa del cine de acción internacional.

Una historia de venganza y redención

La trama sigue a un grupo de asaltantes de élite que ejecuta una serie de atracos meticulosamente planeados contra un poderoso conglomerado mafioso. Lo que inicia como un golpe financiero se transforma en una misión personal de venganza contra el despiadado magnate que lidera la organización criminal.

Perseguidos por la policía y enfrentando a un enemigo implacable, los protagonistas deberán arriesgarlo todo para sobrevivir y cerrar sus cuentas pendientes. Cada decisión los lleva más cerca del peligro y de una redención imposible.

Producción a gran escala en República Dominicana

A Tiro Limpio es la producción de acción más ambiciosa jamás filmada en República Dominicana. Durante su rodaje se emplearon más de 150,000 tiros de salva, se realizaron múltiples escenas de alto riesgo, se volaron tres vehículos y el proceso de postproducción tomó tres años completos.

El resultado es una experiencia cinematográfica de alto nivel, respaldada por una dirección técnica minuciosa, efectos especiales de calidad internacional y un montaje visual diseñado para mantener la tensión de principio a fin.

“Estamos orgullosos de compartir con el público puertorriqueño esta película que representa lo mejor del cine de acción hecho en el Caribe”, expresó Jean Guerra.

“A Tiro Limpio no solo es entretenimiento de alto voltaje, sino también una muestra del talento y la fuerza narrativa de nuestra región.”

Un elenco estelar para una historia explosiva

La cinta cuenta con un elenco encabezado por Frank Perozo, acompañado por Manny Pérez, Félix Germán, Celinés Toribio, Solly Durán, Manuel Varet (Vakeró), Tony Almont, Laura Díaz, Antonio Melenciano, Axel Mansilla, Abraham Marte, Kiko El Crazy, Luis del Valle y Toussaint Merionne.

Su energía colectiva aporta autenticidad y dinamismo a una historia marcada por el riesgo, la traición y la justicia.

Una nueva era para el cine caribeño

Con un despliegue técnico impresionante, un guion sólido y actuaciones memorables, A Tiro Limpio promete marcar un antes y un después en la historia del cine caribeño. La película demuestra que la región puede competir con las grandes producciones internacionales sin perder su identidad ni su fuerza cultural.