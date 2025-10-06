A correr y caminar en el 5K la “Tierra es Nuestra”

SAN JUAN – Bajo la organización del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña se llevará a cabo el domingo, 19 de octubre de 2025 a partir de las 6:00 a.m. la tercera edición del 5K “La Tierra es Nuestra” donde se hará un recorrido por las comunidades del Caño con el objetivo de darle visibilidad a este gran proyecto de pueblo.

El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña es una organización sin fines de lucro, de base comunitaria, que trabaja junto a las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Su misión es asegurar la permanencia de estas comunidades, evitar el desplazamiento involuntario y mantener los precios de las viviendas asequibles.

“Al organizar este 5K “La Tierra es Nuestra” tenemos como objetivo servir de modelo a muchas otras comunidades que hoy viven y sufren el desplazamiento y la posible desaparición de sus comunidades. Exhortamos al público en general a respaldar esta iniciativa para brindarle visibilidad a la institución y a las comunidades que luchan por no ser desplazadas de las tierras que han habitado por generaciones”, indicó Mario Núñez Mercado, director ejecutivo del Fideicomiso de la Tierra.

La ruta de la carrera 5K la “Tierra es Nuestra” comenzará a la altura de la Avenida Rexach, para luego llegar a la calle Buenos Aires. Los corredores continuarán hacia la Calle 1, pasando por debajo del puente de la Avenida Barbosa para llegar a la Avenida Quisqueya y proseguir hasta la intersección con la Avenida Ponce de León, finalizando a la altura de las oficinas de la Corporación del Proyecto ENLACE.

Para las inscripciones pueden acceder a www.micarrerapr.com, se sugiere un donativo de $30 dólares, de necesitar información adicional pueden llamar al 787-946-3393 o visitar la página del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña www.fideicomisomartinpena.org.